أسعار النفط تتراجع لتتجه نحو أول خسارة شهرية منذ نيسان / أبريل

شفق نيوز - أربيل

تراجعت أسعار النفط لتتجه نحو خسارة شهرية في آب / أغسطس، وسط هيمنة المخاوف من وفرة المعروض في السوق العالمية، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية، في مقدمتها التحركات الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتداول خام برنت تسليم نوفمبر قرب مستوى 68 دولاراً للبرميل، ليكون قد خسر نحو 5% من قيمته خلال الشهر، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط باتجاه 64 دولاراً.

يأتي هذا التراجع مدفوعاً بقلق المستثمرين من أن الإمدادات العالمية ستتجاوز مستويات الطلب في الفصول المقبلة، ما قد يؤدي إلى تراكم المخزونات النفطية مجدداً.

وفي الجانب السياسي، تتركز الأنظار على تطورات الملف الأوكراني واحتمالات إعادة توجيه صادرات الخام الروسي، في وقت قالت فيه المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يصدر بياناً بشأن أوكرانيا لاحقاً.

وكانت واشنطن قد فرضت هذا الأسبوع رسوماً بنسبة 50% على معظم الواردات الهندية، في خطوة عقابية رداً على استمرار نيودلهي في شراء الخام الروسي، رغم الضغوط الغربية.

استبعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس عقد أي لقاء وشيك بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في وقت صعّد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته مهدداً بـ"عواقب كبيرة جداً" في حال رفضت موسكو الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ملمحاً إلى مهلة زمنية تمتد لأسبوعين لعقد محادثات ثنائية مباشرة.

وجاءت هذه التصريحات بينما يواصل النفط تراجعه، مسجلاً أول خسارة شهرية منذ أبريل الماضي، وهو الشهر الذي تضررت فيه معظم السلع الأساسية بفعل تصاعد الحرب التجارية التي تقودها واشنطن، إلى جانب مخاوف تباطؤ استهلاك الطاقة.

وتتزايد التحذيرات من تخمة قياسية في المعروض العالمي، وفق توقعات وكالة الطاقة الدولية، بالتزامن مع سعي تحالف أوبك+ لاستعادة قدرته الإنتاجية الكاملة وتعزيز حصته السوقية.

وقال غاو مينغيو، كبير محللي الطاقة في شركة SDIC Essence Futures: "تظل الأسعار في نطاق ضيق، مع استمرار السوق في التعامل مع توقعات توازن أكثر مرونة بعد ذروة الطلب الصيفي والمخاطر الجيوسياسية القصيرة المدى. ومع غياب تصعيد واضح في العقوبات، فإن فرص الصعود تبقى محدودة".