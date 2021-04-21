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أسعار النفط تتراجع أكثر من 2%

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-21T14:29:35+0000
أسعار النفط تتراجع أكثر من 2%

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط 2%، يوم الأربعاء، بسبب مخاوف إزاء الطلب العالمي على الخام بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة رويترز، ان الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط، انخفض بنسبة 2.63% ليبلغ سعر البرميل 61.02 دولاراً، وقبل ذلك كان الخام قد سجل 62.44 دولاراً للبرميل.

فيما تراجع الخام العالمي برنت بنسبة 2.24% إلى 65.08 دولاراً للبرميل، وفي وقت سابق بلغ الخام العالمي مستوى 66.28 دولاراً للبرميل.

وأعلنت الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، اليوم، عن زيادة قياسية للوفيات اليومية بكورونا، لتبلغ 2023 حالة وفاة، وزيادة قياسية لحالات الإصابة اليومية أيضا، إذ تجاوزت 295 ألفا.

كما يواجه البلد، الذي تخضع مناطق شاسعة فيه لإجراءات عزل بسبب الموجة الثانية الهائلة من الجائحة، من أزمة في إمدادات الأكسجين لمعالجة المرضى.

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