أسعار النفط تتراجع في ظل مخاوف الركود

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة في ظل مخاوف الركود وصعود الدولار، على الرغم من أن الخسائر كانت محدودة بسبب مخاوف الإمدادات بعد حملة تعبئة عامة جديدة في روسيا وتعثر واضح في محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وبحلول الساعة 0325 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 90.05 دولارا للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 83.19 دولارا للبرميل.

وتراجعت أسعار عقد شهر أقرب استحقاق لخام برنت 1.5 بالمئة في حين انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 2.3 بالمئة هذا الأسبوع.

ورفعت بنوك مركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة في أعقاب رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لثالث مرة يوم الأربعاء، الأمر الذي زاد مخاطر التباطؤ الاقتصادي.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن جهود إحياء اتفاق إيران النووي المبرم في 2015 تعثرت بسبب إصرار إيران على إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة باكتشاف آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة، وهو الأمر الذي خفض توقعات عودة النفط الإيراني إلى الأسواق.

رويترز