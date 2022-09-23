سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أسعار النفط تتراجع في ظل مخاوف الركود

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-23T05:02:57+0000
أسعار النفط تتراجع في ظل مخاوف الركود

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة في ظل مخاوف الركود وصعود الدولار، على الرغم من أن الخسائر كانت محدودة بسبب مخاوف الإمدادات بعد حملة تعبئة عامة جديدة في روسيا وتعثر واضح في محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وبحلول الساعة 0325 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 90.05 دولارا للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 83.19 دولارا للبرميل.

وتراجعت أسعار عقد شهر أقرب استحقاق لخام برنت 1.5 بالمئة في حين انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 2.3 بالمئة هذا الأسبوع.

ورفعت بنوك مركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة في أعقاب رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لثالث مرة يوم الأربعاء، الأمر الذي زاد مخاطر التباطؤ الاقتصادي.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن جهود إحياء اتفاق إيران النووي المبرم في 2015 تعثرت بسبب إصرار إيران على إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة باكتشاف آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة، وهو الأمر الذي خفض توقعات عودة النفط الإيراني إلى الأسواق.

رويترز

 

related

النفط يخسر 6% في 3 جلسات

Date: 2021-05-21 06:28:54
النفط يخسر 6% في 3 جلسات

أسعار النفط ترتفع وتوقعات بالوصول لـ65 دولاراً

Date: 2021-02-02 05:43:54
أسعار النفط ترتفع وتوقعات بالوصول لـ65 دولاراً

بنك باركليز يتوقع بلوغ سعر برنت 53 دولاراً في عام 2021

Date: 2020-11-23 08:23:14
بنك باركليز يتوقع بلوغ سعر برنت 53 دولاراً في عام 2021

ارتفاع جديد يطرأ على اسعار النفط.. "برنت فوق 75 دولاراً"

Date: 2021-06-22 05:50:39
ارتفاع جديد يطرأ على اسعار النفط.. "برنت فوق 75 دولاراً"

انخفاض أسعار النفط مع قلق المستثمرين بشأن ارتفاع الإصابة بالفيروس

Date: 2021-01-12 05:53:22
انخفاض أسعار النفط مع قلق المستثمرين بشأن ارتفاع الإصابة بالفيروس

النفط يواصل مكاسبه وبرنت يلامس 74 دولارا

Date: 2021-09-14 05:32:44
النفط يواصل مكاسبه وبرنت يلامس 74 دولارا

النفط يتراجع مع بيانات "سيئة" من أكبر مستورد بالعالم

Date: 2019-10-18 12:52:50
النفط يتراجع مع بيانات "سيئة" من أكبر مستورد بالعالم

أسعار النفط تغلق على مكاسب أسبوعية كبيرة

Date: 2022-01-15 06:44:21
أسعار النفط تغلق على مكاسب أسبوعية كبيرة