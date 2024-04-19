أسعار النفط تتراجع عقب التوترات بين إيران وإسرائيل

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الجمعة، بعدما قفزت في الساعات التي أعقبت الانفجارات في إيران التي نسبتها واشنطن إلى إسرائيل، مع استمرار التوتر في أسواق الأسهم.

وقال ستيفن إينس المحلل في "سبي آي أم" (Spi AM) "إذا كانت أسعار النفط بمثابة مقياس للمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، فإنّ المستويات الحالية تشير إلى أن هذه ليست مشكلة".

وبعدما قفزت أكثر من أربعة في المئة بعد الانفجارات التي وقعت في وسط إيران، أصبحت أسعار النفط الآن في اتجاه تراجعي، في ظلّ تعويل السوق على حصول تراجع في التصعيد بين إسرائيل وإيران

وانخفض سعر برميل خام برنت من بحر الشمال للتسليم في يونيو، بنسبة 0.67 في المئة إلى 86.53 دولار، كما انخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للتسليم في مايو بنسبة 0.62 في المئة إلى 82.22 دولار.

وانتعشت السوق التي كانت تخشى رد إيران بعد تصريحات مسؤولين إيرانيين في وسائل إعلام رسمية "يبدو أنّها تقلّل من شأن الهجمات"، وفق تقديرات ستيفن إينيس.

وقال إينس إن هذه التصريحات "توفر أيضاً تطمينات الى أن المنشآت النووية لم تتأثّر، مما قد يجعل من الصعب على الحكومة الإيرانية تبرير أي رد محتمل".

في هذه الأثناء، ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.11 في المئة إلى 2381.73 دولاراً للأونصة، وهو غير بعيد من الذروة المطلقة التي بلغها الأسبوع الماضي ( 2431.52 دولار).

وبالنسبة إلى مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية، كان الاتجاه تنازلياً، بحيث تراجعت بورصة باريس بنسبة 0.30 في المئة وفرانكفورت بنسبة 0.60 في المئة وميلانو بنسبة 1.02 في المئة ولندن بنسبة 0.55 في المئة.

وفي وول ستريت، تتجه مؤشرات الأسهم الرئيسية نحو افتتاح سلبي وفقاً لعقودها الآجلة، والتي تأرجحت بين 0.30- في المئة و0.70- في المئة.

وفي آسيا، انخفض مؤشر نيكي الرئيسي في بورصة طوكيو بمقدار 1011.35 نقطة (2.66- في المئة)، وهو أسوأ انخفاض له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كذلك، تراجعت بورصة هونغ كونغ بنسبة 0.99 في المئة وشنغهاي بنسبة 0.29 في المئة.