أسعار النفط تتراجع رغم توقف الرسوم الجمركية الأمريكية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، مع تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحرب التجارية مع الصين، حتى مع إعلانه عن تعليق مدته 90 يوماً للرسوم الجمركية التي تستهدف دولاً أخرى.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتاً بما يعادل 1.18% إلى 64.71 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:20 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتاً أو 1.04% إلى 61.70 دولاراً.

وبعد توقف التعريفات الجمركية على معظم الدول، استقرت عقود الخام القياسية على ارتفاع بنسبة 4% يوم الأربعاء بعد انخفاضها بنحو 7% خلال الجلسة.

لكن ترامب رفع معدل التعريفة الجمركية على الصين إلى 125%، بدلاً من التعريفة البالغة 104% التي أعلن عنها في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء.

وقال خبراء إستراتيجيات السلع في شركة "آي إن جي" في مذكرة بحثية اليوم الخميس إن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الصين تترك الكثير من عدم اليقين في الأسواق.

وأضافوا أن "هذا الغموض ما يزال من المرجح أن يؤثر سلباً على النمو العالمي، وهو ما يشكل بوضوح مصدر قلق للطلب على النفط".

وأعلنت الصين أيضاً عن فرض رسوم استيراد إضافية على السلع الأميركية، حيث فرضت تعريفة جمركية بنسبة 84% اعتباراًمناليومالخميس.