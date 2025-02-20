أسعار النفط تتراجع إثر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط "قليلا"، يوم الخميس، بعد أن أظهر تقرير للصناعة زيادة في مخزونات الخام الأمريكية ومع تأثر المعنويات بمخاوف الرسوم الجمركية لتتراجع عن المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة بسبب المخاوف بشأن تعطل الإمدادات من روسيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.29 بالمئة إلى 75.82 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:35 بتوقيت جرينتش.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 30 سنتا أو 0.42 بالمئة إلى 71.95 دولارا للبرميل.

وبالإضافة إلى ارتفاع المخزونات الأميركية، فإن الرسوم الجمركية التي أعلنتها إدارة ترامب على الواردات قد تؤثر على أسعار النفط من خلال رفع تكلفة السلع الاستهلاكية، وإضعاف الاقتصاد العالمي وتقليص الطلب على الوقود. كما ساعدت المخاوف بشأن الطلب الأوروبي والصيني في إبقاء الأسعار تحت السيطرة.

لكن المخاوف بشأن تدفقات إمدادات النفط الأخرى حدت من الخسائر. وقالت روسيا إن تدفقات النفط عبر خط أنابيب بحر قزوين ، وهو طريق رئيسي لصادرات الخام من كازاخستان، انخفضت بنسبة 30% إلى 40% يوم الثلاثاء بعد هجوم بطائرات بدون طيار في أوكرانيا على محطة ضخ.

وقالت مصادر في السوق يوم أمس الأربعاء نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 3.34 مليون برميل الأسبوع الماضي. وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين زادت 2.83 مليون برميل في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير 2.69 مليون برميل.