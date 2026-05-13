أسعار النفط تتراجع تحت ضغط التوترات الجيوسياسية وترقب قمة بكين

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، منهيةً موجة صعود استمرت ثلاثة أيام، وسط ترقب المستثمرين لتطورات وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط، بالتزامن مع استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.22 دولار، أو ما يعادل 1.1%، لتصل إلى 106.55 دولارات للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.16 دولار، أو 1.1%، ليسجل 101.02 دولار للبرميل.

ورغم هذا التراجع، لا تزال أسعار النفط تتحرك فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مدفوعة بمخاوف اضطراب الإمدادات بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران وإغلاق طهران الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

ويترقب المستثمرون نتائج اللقاء المرتقب بين ترامب وشي في بكين يومي الخميس والجمعة، خاصة أن الصين تُعد أكبر مشترٍ للنفط الإيراني رغم الضغوط الأمريكية المتواصلة.

كما زادت المخاوف الاقتصادية من تقلبات السوق، بعدما سجل التضخم في الولايات المتحدة أكبر زيادة سنوية له منذ نحو ثلاث سنوات، ما عزز التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يضغط على الطلب العالمي على النفط.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي، إلى جانب تراجع مخزونات المشتقات النفطية، مع استمرار تداعيات الحرب الإيرانية على أسواق الطاقة العالمية.