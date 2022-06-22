أسعار النفط تتراجع بأكثر من 5%

شفق نيوز/ هوت أسعار النفط يوم الأربعاء، وسط مساعي الرئيس الأمريكي جو بايدن لخفض الضرائب على الوقود لخفض تكاليف السائقين وسط تفاقم العلاقات بين البيت الأبيض وصناعة النفط الأمريكية.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 5.01 دولارات، أو 4.87 بالمئة، إلى 109.60 دولارات للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام برنت الأمريكية 5.18 دولارات، أو 4.73 بالمئة، إلى 104.34 دولارات بحلول الساعة 09:42 بتوقيت جرينتش.

في وقت سابق من الجلسة، فقد كلا العقدين أكثر من 6 دولارات لكل منهما ليسجل أدنى مستوياتهما منذ 19 و 12 مايو على التوالي.

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إنه من المتوقع أن يطلب بايدن يوم الأربعاء من الكونجرس إعطاء الضوء الأخضر لتعليق لمدة ثلاثة أشهر للضريبة الفيدرالية البالغة 18.4 سنت لكل جالون على البنزين ، وأن يدعو الولايات إلى تعليق ضرائب الوقود.

وطلب البيت الأبيض من الرؤساء التنفيذيين لسبع شركات نفط حضور اجتماع هذا الأسبوع لمناقشة طرق زيادة الطاقة الإنتاجية وخفض أسعار الوقود بنحو 5 دولارات للغالون حيث يحققون أرباحًا قياسية.

قال مايكل ويرث الرئيس التنفيذي لشركة (Chevron) إن انتقاد صناعة النفط لم يكن السبيل لخفض أسعار الوقود وإن على الحكومة تغيير نهجها.

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء إن مبلغ 2.4 تريليون دولار المقرر استثماره في الطاقة هذا العام يشمل إنفاقًا قياسيًا على مصادر الطاقة المتجددة ، لكنه لا يرقى إلى سد فجوة العرض والتصدي لتغير المناخ.