أسعار النفط تتراجع بأكثر من 2% بعد قرارات أوبك+

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد اتفاق تحالف أوبك+ على زيادة إنتاج الخام بمقدار 400 ألف برميل يوميًا بدءًا من أغسطس/آب المقبل.

وقرر التحالف أمس الأحد، زيادة إمدادات النفط لتهدئة الأسعار التي صعدت لأعلى مستوى في عامين ونصف العام، مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، خسرت أسعار النفط أكثر من 2% من قيمتها.

وتراجع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي - تسليم شهر سبتمبر/أيلول بنسبة 2.53% ليصل إلى 71.73 دولارًا للبرميل.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي - تسليم شهر أغسطس/آب- بنسبة 2.77% ليصل سعر البرميل إلى 69.58 دولارًا.

واتفق تحالف أوبك+ الذي يضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، على تغيير شهر الأساس لعدد من الدول بدءًا من مايو/آيار 2022، بما لا يؤثر على كمية الـ 400 ألف برميل يوميًا التي ستدخل السوق.

وتقرر خلال الاجتماع رفع خط الأساس لإنتاج أوبك+ من 43.8 إلى 45.5 مليون برميل يوميًا بدءًا من مايو/آيار 2022.