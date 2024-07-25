أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف ضعف الطلب الصيني

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، مع تغلب المخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، وتوقعات بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط على المكاسب التي تحققت في الجلسة السابقة بعد انخفاض المخزونات الأمريكية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر/أيلول 38 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 81.33 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:29 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم سبتمبر/أيلول 33 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 77.26 دولارا للبرميل.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن.إس تريدنج وهي وحدة تابعة لشركة نيسان للأوراق المالية "رغم تراجع مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة فإن المستثمرين ظلوا حذرين بشأن ضعف الطلب في الصين وتوقعات تقدم محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس أضافت إلى الضغوط."

وبحسب بيانات حكومية، اتجهت واردات الصين من النفط وعمليات التكرير هذا العام إلى الانخفاض مقارنة بعام 2023 بسبب انخفاض الطلب على الوقود وسط تباطؤ النمو الاقتصادي