أسعار النفط تتراجع بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية، مما عزز المخاوف بشأن ضعف الطلب حتى مع شح المعروض.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتًا أو 0.24٪ إلى 75.19 دولارًا في الساعة 04:19 بتوقيت جرينتش ، لتقليص مكاسب بنسبة 3٪ عن الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتًا ، أو 0.31٪ ، إلى 80.43 دولارًا للبرميل.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 7.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 9 ديسمبر / كانون الأول، نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأمريكي، وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات المنتجات قفزت أيضا مع ارتفاع مخزونات البنزين بنحو 900 ألف برميل وزيادة مخزونات نواتج التقطير 3.4 ملايين برميل.

وتلقى السوق هذا الاسبوع دعما بعد تخفيف الصين من إجراءات كوفيد -19، كما تلقت ايضا دعمًا هذا الأسبوع بسبب انقطاع خط أنابيب كيستون التابع لشركة تي سي إينرجي كورب (TRP.TO) ، والذي يشحن 620 ألف برميل يوميًا من الخام الكندي إلى الولايات المتحدة.