أسعار النفط تتراجع بفعل خطة زيادة إنتاج النفط الأميركي

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، يوم الثلاثاء، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عن خطة لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة وأحجم عن تطبيق رسوم جمركية جديدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.14 بالمئة إلى 80.04 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:56 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأكثر تداولا في مارس آذار بنحو 67 سنتا إلى 76.72 دولارا للبرميل مقارنة بإغلاق الجمعة.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لتعزيز إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة وقال إنه يفكر في فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارا من الأول من فبراير بدلا من فرضها على الفور، وهو ما ساعد في دفع أسعار النفط إلى الانخفاض.

ولكن في نهاية المطاف، قد تؤدي الرسوم الجمركية على الخام الكندي إلى دفع السوق إلى الارتفاع.

وتذهب كل صادرات كندا النفطية تقريبا إلى الولايات المتحدة وتباع عادة بخصم عن خام غرب تكساس الوسيط.

وضع ترامب خطة شاملة لتسريع إصدار التصاريح الخاصة بالنفط والغاز والطاقة من أجل تعظيم إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة الذي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية.

ورغم أنه لم يفرض أي تدابير تجارية جديدة شاملة على الفور، فقد طلب من الوكالات الفيدرالية التحقيق في ممارسات تجارية غير عادلة من جانب بلدان أخرى.

وقال ترامب أيضًا إن الولايات المتحدة "ربما" تتوقف عن شراء النفط من فنزويلا.

ووعد ترامب أيضًا بإعادة ملء الاحتياطيات الاستراتيجية، وهي الخطوة التي من شأنها أن ترفع أسعار النفط من خلال تعزيز الطلب على النفط الخام الأميركي.