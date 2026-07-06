أسعار النفط تتراجع بعد موافقة أوبك+ على زيادة الإنتاج

شفق نيوز- بغداد

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين، عقب موافقة تحالف أوبك+ على رفع أهداف الإنتاج اعتباراً من شهر آب المقبل، بالتزامن مع تعافي صادرات النفط من المنتجين الرئيسيين عبر مضيق هرمز، ما عزز التوقعات بزيادة الإمدادات العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتاً، أو 0.33%، إلى 71.88 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتاً، أو 0.16%، إلى 68.58 دولاراً للبرميل.

واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا، على زيادة أهداف الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من آب، بعد زيادات مماثلة أُقرت لشهري حزيران وتموز.

ورغم القرار، يرى محللون أن الزيادة الفعلية في الإمدادات قد تبقى محدودة على المدى القريب، في ظل استمرار تعافي صادرات النفط الخليجية بعد الاضطرابات التي شهدتها المنطقة، إلى جانب استمرار بعض المنتجين في ضخ كميات دون مستوياتهم المستهدفة.

كما تواصل صادرات النفط من دول الخليج التعافي، في وقت سجلت فيه صادرات النفط الروسية من الموانئ الغربية مستويات قياسية خلال حزيران، ما يعزز توقعات ارتفاع المعروض العالمي ويضغط على الأسعار.