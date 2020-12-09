أسعار النفط تتراجع بعد قفزة في المخزونات الأمريكية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء، إذ غذت قفزة غير متوقعة في مخزونات النفط الأمريكية ومخاوف بشأن بطء الطلب ، لكن الأخبار الإيجابية عن لقاحات كوفيد -19 عززت تفاؤل المستثمرين بشأن تعافي الطلب على الوقود ، مما حد من الخسائر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتًا أو 0.35٪ إلى 48.67 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:22 بتوقيت غرينتش ، بعد أن ارتفعت 5 سنتات في اليوم السابق. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتًا أو 0.33٪ إلى 45.45 دولارًا بعد أن فقدت 16 سنتًا يوم الثلاثاء.

وقال معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأمريكية ارتفعت بشكل حاد الأسبوع الماضي، مع قفز مخزونات الخام بمقدار 1.14 مليون برميل، ومن المقرر صدور بيانات النفط الرسمية الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) اليوم الأربعاء.

وبدأت بريطانيا في تطعيم سكانها على نطاق واسع يوم الثلاثاء في حملة عالمية تشكل أحد أكبر التحديات اللوجستية في تاريخ وقت السلم.

وساعدت أخبار اللقاح في تبديد المخاوف من الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم الذي أدى إلى سلسلة من عمليات الإغلاق المتجددة، بما في ذلك الإجراءات الصارمة في كاليفورنيا وألمانيا وكوريا الجنوبية.

وكان مديرو صناديق التحوط من المشترين الرئيسيين للعقود الآجلة للبترول وخياراته الأسبوع الماضي للأسبوع الرابع على التوالي ، في علامة على زيادة الثقة في أن لقاحات فيروس كورونا ستقود إلى انتعاش استهلاك النفط العام المقبل.