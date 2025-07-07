أسعار النفط تتراجع بعد زيادة مفاجئة لإنتاج أوبك+

شفق نيوز - متابعة

تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، بعد أن رفعت مجموعة "أوبك+" الإنتاج بأكثر من المتوقع لشهر أغسطس/آب، وسط ضغوط ناجمة عن حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي العالمي وتوقعات الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً، بما يعادل 0.69%، لتصل إلى 67.83 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:27 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.95 دولار، أو 1.42%، مسجلاً 66.05 دولاراً للبرميل.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في إطار تحالف "أوبك+"، قد اتفقت يوم السبت على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يومياً في أغسطس، وهي زيادة تفوق الزيادات الشهرية السابقة التي بلغت 411 ألف برميل في مايو ويونيو ويوليو، و138 ألف برميل في أبريل.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، إن الولايات المتحدة تقترب من إبرام عدد من الاتفاقيات التجارية خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنه سيتم إخطار الدول الأخرى بمعدلات تعريفة جمركية أعلى بحلول التاسع من يوليو، على أن تدخل تلك المعدلات حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/ آب.