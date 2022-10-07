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أسعار النفط تتراجع بعد الارتفاع الكبير

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-07T05:51:07+0000
أسعار النفط تتراجع بعد الارتفاع الكبير

شفق نيوز / تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الجمعة، وذلك بعد ارتفاع متسارع، سببه قرار مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط بخصوص خفض الإنتاج.

ويأتي هذا التراجع قبيل إعلان بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، بعد صعودها بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، إلا أنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وبحلول الساعة 0900 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا إلى 94.28 دولارا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 12 سنتا إلى 88.33 دولارا للبرميل، بعد أن بلغت 89.37 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 14 سبتمبر.

ويتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب اسبوعية بدعم من إعلان أوبك+ عن خفض أكبر لإنتاج النفط.

والخفض الذي قررت أوبك+ تطبيقه هو الأكبر منذ 2020 ويأتي قبل فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي. وسيضغط هذا القرار على سوق تعاني بالفعل من قلة المعروض.

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