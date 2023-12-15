أسعار النفط تتجه نحو أول ارتفاع أسبوعي خلال شهرين

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في طريقها لتحقيق أول زيادة أسبوعية في شهرين بعد الاستفادة من توقعات متفائلة من وكالة الطاقة الدولية بشأن الطلب على النفط في العام المقبل وضعف الدولار.

وبحلول الساعة 0335 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا إلى 77.01 دولارا للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط 40 سنتا إلى 71.98 دولارا.

كلا الخامين القياسيين في طريقهما لتحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة، بعد أن تم رفعهما بإعلان منتصف الأسبوع من الولايات المتحدة. ومن المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض العام المقبل.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر يوم الخميس. وأشار البنك المركزي إلى أنه من المرجح أن تنتهي زيادات أسعار الفائدة وأن تكاليف الاقتراض ستخفض في عام 2024.

ويجعل ضعف الدولار النفط المقوم بالدولار أرخص بالنسبة للمشترين الأجانب.

وتقديرات 2024 أقل من نصف توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لنمو الطلب البالغ 2.25 مليون برميل يوميا.

وزادت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، من الضغوط على أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات في البلاد يوم الجمعة أن تشغيل مصافي التكرير في نوفمبر انخفض إلى أدنى مستوى له منذ بداية عام 2023، حيث أدى ضغط الهامش على المصافي غير المملوكة للدولة إلى خفض الإنتاج، في حين أثر تباطؤ استهلاك الديزل على الطلب الوطني على الوقود. .

وعلى الرغم من المخاوف المستمرة في سوق العقارات في الصين، أظهرت البيانات أيضًا أداء أفضل من المتوقع في الإنتاج الصناعي وتحسين مبيعات التجزئة، مما يضفي بعض الراحة على معنويات السوق وسط التعافي الاقتصادي الهزيل في البلاد بعد كوفيد-19.