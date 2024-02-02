أسعار النفط تتجه نحو أكبر خسارة أسبوعية منذ 3 أشهر

شفق نيوز/ تتجه أسعار النفط نحو أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل نوفمبر مع تقدم المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بين إسرائيل وحماس فيما قد يكون خطوة حاسمة نحو إنهاء الصراع.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط فوق 74 دولاراُ للبرميل يوم الجمعة، لكنه ظل منخفضاً بنسبة 5% تقريبا خلال الأسبوع. وكان برنت أيضا في طريقه للانخفاض الأسبوعي.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار لا تزال في مراحلها الأولى، ومن غير المتوقع حدوث انفراجة في الأيام المقبلة.

توّج النفط تقدمه الشهري في يناير، في أعقاب الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، لكن العرض القوي والمخاوف بشأن الطلب من المستهلكين الرئيسيين حالت دون ارتفاع الأسعار بشكل كبير. أشار تحالف "أوبك+"، أمس الخميس، إلى أنه سيلتزم بتخفيضات الإنتاج هذا الربع.

خفضت منظمة أوبك إنتاجها اليومي من النفط بمقدار 490 ألف برميل الشهر الماضي، حيث شرعت مجموعة المنتجين وحلفائها في بذل جهد جديد لمنع حدوث تخمة عالمية وارتفاع الأسعار، وفقا لمسح أجرته "بلومبرغ".