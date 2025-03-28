أسعار النفط تتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

شفق نيوز/ اتجهت أسعار النفط نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، بينما تستعد الأسواق لموجة جديدة من الرسوم الجمركية من إدارة ترمب، والتي من المقرر تطبيقها في أوائل الأسبوع المقبل.

تم تداول خام "برنت" بالقرب من 74 دولاراً للبرميل بعد أن أغلق مرتفعاً بنسبة 0.3% يوم الخميس، في حين كان خام "غرب تكساس" الوسيط دون مستوى 70 دولاراً.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم المتبادلة، بالإضافة إلى فرض رسوم على مشتري النفط الخام من فنزويلا، حيز التنفيذ في 2 نيسان/ أبريل، في أحدث جولة من سلسلة الرسوم الجمركية الأميركية التي هزّت الأسواق العالمية.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً منذ أوائل شهر مارس، حيث يقيّم المستثمرون تأثير الاضطرابات المحتملة في الإمدادات الناجمة عن العقوبات والرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، في حين سارع المتداولون إلى شراء عقود الخيارات الصعودية للتحوّط ضد ارتفاعات الأسعار المحتملة.

كما رفعت فنزويلا صادراتها من النفط الخام إلى الصين لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من عامين.

خفّض القلق من ضعف الطلب وارتفاع المعروض من التأثير المحتمل على تدفقات النفط الخام في بعض الأحيان، مع توقعات سلبية من كبرى شركات التجارة بشأن أسعار النفط الخام خلال الفترة المتبقية من العام.

ومن المقرر أن تبدأ مجموعة "أوبك+" الشهر المقبل في إعادة جزء من إنتاجها المتوقف إلى السوق، وذلك في إطار سلسلة من الزيادات المخطط لها.