أسعار النفط تتجه نحو انخفاض أسبوعي ثالث

شفق نيوز/ تتجه أسعار النفط نحو ثالث انخفاض أسبوعي، بعدما تفوقت المخاوف من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الصين ستؤدي إلى استنزاف الطلب على الخام، على الجولة الأولى من العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية الجديدة على إيران.

تم تداول خام "برنت" فوق 74 دولاراً للبرميل، بعدما انخفض بأكثر من 3% هذا الأسبوع، في حين انخفض خام "غرب تكساس" الوسيط إلى ما دون 71 دولاراً.

فرض ترمب رسوماً على جميع الواردات من الصين، وردت البلاد التي تعتبر أكبر مستورد للنفط في العالم، بإجراءات أكثر تحفظاً يفترض أن تدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين.

أثارت الحرب التجارية، وإمكانية توسعها، مخاوف من أنها ستعيق نمو الطلب على النفط الخام، وتؤدي إلى وفرة في وقت لاحق من العام. كما تعهد ترمب بزيادة إنتاج النفط الأميركي، ومواصلة العقوبات على إيران، والتي قد تحد من التدفقات من الدولة العضو في "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك).

كتب محللون في "آر بي سي كابيتال ماركيتس" (RBC Capital Markets)، من بينهم حليمة كروفت في مذكرة: "مع ذهاب غالبية صادرات النفط الإيرانية المتبقية إلى الصين، سنراقب ما إذا كانت واردات البلاد ستكون جزءاً من حوار التعريفات الجمركية الأوسع بين الولايات المتحدة والصين". وأضافوا: "ومع ذلك، تظل هناك أسئلة حول مدة هذه التدابير ومدى صرامة تطبيقها".

شهد النفط الخام أسبوعاً مضطرباً، إذ ارتفعت الأسعار الإثنين مع دخول الرسوم على كندا والمكسيك -أكبر موردي الخام الأجانب للولايات المتحدة- حيز التنفيذ، قبل أن تنزلق مع تأجيل الرسوم لمدة شهر. أوصلت هذه الانخفاضات أسعار الخام إلى أدنى مستوى إغلاق هذه السنة، حيث أثار الصراع مع الصين مخاوف بشأن نمو الطلب.

وهناك أيضاً علامات على تخفيف القيود في الأسواق المادية. انخفضت أسعار النفط الخام في أوروبا إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر بسبب أعمال صيانة المصافي، في حين تقلص الفارق بين أقرب عقدين لـ"برنت" إلى 44 سنتاً للبرميل في نمط "باكورديشن" صعودي، مقارنة بنحو دولار واحد في أواخر الشهر الماضي.

وفي الوقت نفسه، تشير بعض المؤشرات الفنية إلى أن الانخفاض هذا الأسبوع ربما كان أعمق مما ينبغي، حيث يقترب مؤشر القوة النسبية لتسعة أيام من مستوى 30 نقطة، مما يشير إلى أن النفط أصبح في ذروة البيع.