أسعار النفط تتجه لمكاسب أسبوعية مدفوعة بأوضاع فنزويلا وموسكو

شفق نيوز- متابعة

تتجه أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى تحقيق مكاسب أسبوعية تقترب من اثنين بالمئة في بداية التعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، بالإضافة إلى تعثر محادثات السلام في موسكو.

ولم يطرأ تغير يذكر على الأسعار عند فتح السوق، حيث ارتفع خام برنت ستة سنتات أو 0.09 بالمئة إلى 63.32 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات أو 0.07 بالمئة إلى 59.71 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0104 بتوقيت جرينتش.

واستقرت عقود الخامين على ارتفاع بنحو واحد بالمئة في جلسة التداول السابقة، مع تسجيل الأسبوع الثاني على التوالي من المكاسب.

وأظهر استبيان لرويترز شمل خبراء الاقتصاد خلال الفترة من 28 نوفمبر / تشرين الثاني إلى 4 ديسمبر / كانون الأول، أن 82 بالمئة توقعوا أن يخفض البنك المركزي الأميركي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية المقبل، ما قد يحفز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

كما أثرت التوترات الجيوسياسية على السوق، بعد تصريحات الرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة ستبدأ "قريبًا جدًا" اتخاذ إجراءات على الأرض لوقف تجار المخدرات الفنزويليين، وهو ما قد يؤثر على إنتاج فنزويلا من النفط الخام البالغ 1.1 مليون برميل يوميًا، والذي يورد معظمه إلى الصين، وفقًا لشركة ريستاد إنرجي.

بالإضافة إلى ذلك، أخفقت المحادثات الأميركية في موسكو بشأن الحرب في أوكرانيا في تحقيق أي انفراجة كبيرة، والتي كانت من الممكن أن تشمل اتفاقًا يسمح للنفط الروسي بالعودة إلى السوق، ما دعم الأسعار رغم تنامي الفائض.

وأظهرت وثيقة نشرتها رويترز يوم أمس الخميس أن السعودية خفضت أسعار بيع الخام العربي الخفيف لشهر يناير / كانون الثاني إلى أدنى مستوى في خمس سنوات، وسط وفرة المعروض العالمي.