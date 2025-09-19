أسعار النفط تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

شفق نيوز - أربيل

استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد انخفاضها عند التسوية ، بسبب المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب خفض أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الأولى هذا العام.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 67.43 دولاراً للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات عند 63.53 دولاراً.

ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) خفض أول أمس الأربعاء سعر الفائدة بربع نقطة مئوية. مشيرا إلى احتمال تطبيق المزيد من التيسير النقدي في إطار استجابته لمؤشرات الضعف في سوق العمل.

وعادة ما يؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تعزيز الطلب على النفط ودفع أسعاره للارتفاع. إلا أن ارتفاع مخزونات نواتج التقطير في الولايات المتحد بنحو أربعة ملايين برميل، مقابل توقعات السوق بزيادتها مليون برميل فقط، أجج المخاوف حيال الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم وضغط على الأسعار.