النفط يتجه لتسجيل مكاسب اسبوعية وسط مخاوف بشأن الإمدادات الروسية

شفق نيوز - أربيل

واصلت أسعار النفط مكاسبها في التداولات الآسيوية، يوم الجمعة، محافظة على أعلى مستوياتها منذ سبعة أسابيع ومتجهة نحو ارتفاع أسبوعي قوي، وسط مخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات الروسية وانخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الخام الأمريكية مما أدى إلى تشديد توقعات السوق.

وارتفعت عقود خام برنت التي تنتهي في نوفمبر بنسبة 0.3% إلى 69.6 دولاراً للبرميل، بينما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.4% إلى 65.2 دولاراً للبرميل.

وظل كلا المؤشرين عند أعلى مستوياتهما منذ أوائل أغسطس ومن المقرر أن يقفزا بأكثر من 4% هذا الأسبوع.

وقالت موسكو هذا الأسبوع إنها ستفرض قيودًا جزئية على صادرات الديزل وتمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية عام 2025، في محاولة لحماية إمدادات الوقود المحلية.

تفاقمت مخاطر الإمدادات بسبب ضربات الطائرات الأوكرانية بدون طيار على منشآت الطاقة الروسية في مناطق تشمل بريانسك وسمارة وباشكورتوستان.

استهدفت كييف مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات، مما أدى إلى تعطيل الإنتاج وإثارة تساؤلات حول موثوقية صادرات المنتجات الروسية.

كما تدرس واشنطن وحلفاؤها فرض عقوبات جديدة على موسكو، مما يزيد المخاوف من أن صادرات النفط الخام والديزل الروسية قد تنكمش أكثر.

وعلى جانب الطلب، أظهرت البيانات هذا الأسبوع انخفاضًا أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية.

وقدرت أرقام معهد البترول الأمريكي انخفاضًا بمقدار 3.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر، بينما أكدت البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة انخفاضًا أصغر ولكنه لا يزال ملحوظًا.