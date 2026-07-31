أسعار النفط تتجاوز 90 دولاراً للبرميل

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار النفط العالمية عند التسوية، يوم الجمعة، مسجلة مكاسب شهرية، بعد أنباء عن إجبار ناقلات نفط على العودة في مضيق هرمز، ما دفع المتعاملين إلى إعادة تقييم حركة الشحن عبر هذا الممر المائي الحيوي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار أو 1.22% لتبلغ عند التسوية 90.12 دولاراً للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.08 دولار أو 1.29% لتبلغ عند التسوية 84.67 دولاراً للبرميل.

وحقق خام برنت مكاسب بنحو 23% خلال تموز/ يوليو الجاري، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط ⁠بنحو ‌22%.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" بأن الحرس الثوري الإيراني منع ناقلتين من عبور مضيق هرمز، بينما غيرت أربع ناقلات أخرى مسارها.

في المقابل، أظهرت بيانات تتبع السفن من كبلر ​أن ناقلتي نفط عملاقتين تحملان شحنات من النفط جرى تحميلها من ​الخليج غادرتا مضيق هرمز اليوم الجمعة، في وقت ‌ظلت فيه حركة الملاحة ⁠عبر الممر المائي محدودة.

وأظهرت البيانات أن 29 سفينة لشحن السلع الأولية ​عبرت مضيق باب المندب أمس الخميس.

وذكرت وكالة ​أنباء العمال الإيرانية أن المحادثات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن إدارة مضيق هرمز لا تزال مستمرة، رغم ​رفض إيران مقترحاً عُمانياً للإدارة المشتركة للممر المائي.