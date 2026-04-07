أسعار النفط الفعلية تقترب من 150 دولاراً

وصلت أسعار التسليم الفعلي للنفط إلى مستويات قياسية جديدة، مساء اليوم الثلاثاء، مقتربة من 150 دولاراً للبرميل، متجاوزة أسعار العقود الآجلة، بسبب "الذعر حول الإمدادات"، بحسب ما كشفته بيانات شركة التحليلات LSEG.

وبلغ سعر نفط "فورتيس" بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن بيانات شركة التحليلات، 146.09 دولاراً للبرميل، متجاوزاً أعلى مستوى تاريخي مسجل في عام 2008، مضيفة أن سعر هذا النوع من النفط، مثل العديد من الأنواع الأخرى، مرتبط بقيمة التسليم الفعلي لخام برنت، والتي تتجاوز حالياً سعر العقود الآجلة بحوالي 20 دولاراً.

وأشار تاجر النفط عدي إمشيروفيتش، الذي نقلت الوكالة رأيه، إلى أن العامل الرئيسي في ارتفاع أسعار هذه الأنواع من النفط هو "الذعر حول الإمدادات" الناجم عن النزاع، قائلاً: "عندما يكون هناك نقص حقيقي ومادي، لا يفكر الناس في إمدادات تموز/ يوليو المقبل، أو في شحنات حزيران/ يونيو المقبل، وبالتالي في عقود حزيران/ يونيو المقبل الآجلة".

كما لاحظت "رويترز" أن أسعار المنتجات النفطية في أوروبا اقتربت أيضاً من مستويات قياسية يوم الثلاثاء، حيث يتذبذب سعر وقود الطائرات حول 226.4 دولار للبرميل، والديزل حول 203.59 دولار.

ويأتي هذا الارتفاع القياسي في وقت تتواصل فيه الحرب "الأميركية-الإسرائيلية" على إيران لليوم التاسع والثلاثين على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات، وتوقف شبه كامل للملاحة في مضيق هرمز، طريق الإمداد الرئيسي للنفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية.