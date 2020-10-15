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أسعار النفط العالمية اليوم.. استقرار ومحاولات للحفاظ على المكاسب

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-15T05:51:18+0000
أسعار النفط العالمية اليوم.. استقرار ومحاولات للحفاظ على المكاسب

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط، يوم الخميس، لتواصل مكاسبها البالغة 2٪ عن الجلسة السابقة، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، بينما شوهدت أوبك وحلفاؤها يلتزمون باتفاقهم للحد من الإنتاج في ايلول.

واستقر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) الخام CLc1 عند 41.04 للبرميل بحلول الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش في حين انخفض برنت الخام LCOc1 سنتا واحدا 43.31 دولار للبرميل.

وصعدت أسواق النفط لليوم الثالث على الرغم من عودة ظهور إصابات COVID-19 في جميع أنحاء أوروبا مما قد يؤثر على الطلب على الوقود.

وقالت مجموعة صناعة معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأمريكية انخفضت جميعها في الأسبوع المنتهي في 9 تشرين الاول ، وفقًا لتقرير صدر بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء.

وانخفضت مخزونات الخام بمقدار 5.4 مليون برميل ، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير ، والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة ، بمقدار 3.9 مليون برميل.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في آسيا والمحيط الهادئ في OANDA: "يرجع جزء كبير من الانخفاض إلى تأثيرات إعصار دلتا الذي أدى إلى إغلاق الإنتاج الأمريكي في خليج المكسيك ، وبالتالي سيكون تأثيرًا مؤقتًا".

قال مصدران من أوبك قبل اجتماع اللجنة الفنية لأوبك + يوم الخميس للمراجعة ، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ، الذين يُطلق عليهم مجتمع أوبك + ، امتثلوا بنسبة 102٪ لاتفاقهم لخفض إمدادات النفط في ايلول.

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