أسعار المعدن الأصفر تستقر مع ثبات الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الأحد (1 أيلول 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 527 الف دينار، وسعر الشراء 523 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 497 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 493 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 530 الف دينار 540 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 500 الف و 510 آلاف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 605 آلاف دينار ، وعيار 21 بيع 530 ألف دينار، وعيار 18 بيع 455 ألف دينار.

واستقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، وانخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149200 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس السبت.