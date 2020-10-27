أسعار "المعدن الأصفر" ترتفع وموجة كورونا الجديدة تهدد بإبطاء التعافي الاقتصادي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في وقت هددت فيه موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا بإبطاء التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 لتزيد من إغراء المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1906.83 دولار للأونصة.

وصعد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى1909.50 دولار.

وأعلن عدد كبير من الدول من بينها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا أرقاما قياسية للإصابات بكوفيد-19 مما اضطر البعض لفرض قيود جديدة تهدد بانحراف التعافي الاقتصادي العالمي عن مساره.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه تحت ضغط بيانات اقتصادية قوية من الصين وكوريا الجنوبية مما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 2381.86 دولار للأونصة بينما صعد البلاتين واحدا بالمئة إلى 878.54 دولار.

وارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 24.47 دولار للأونصة.