أسعار "المعدن النفيس" تنخفض ببغداد وتستقر في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء (14 أيار 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 475 الف دينار، وسعر الشراء 471 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 445 الف دينار، وبلغ سعر الشراء441 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 480 الف دينار و490 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 450 الفاً و460 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 560 ألف دينار، وعيار 21 بيع 490 الف دينار، وعيار 18 بيع 420 الف دينار.