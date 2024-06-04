أسعار "المعدن النفيس" تلمع في بغداد وتستقر بأسواق أربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الاثنين (4 حزيران 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 478 الف دينار، وسعر الشراء 474 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 448 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 444 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 480 الف دينار 490 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 450 الفاً و460 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 550 الف دينار، وعيار 21 بيع 480 الف دينار، وعيار 18 بيع 410 آلاف دينار.