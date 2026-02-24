أسعار المشتقات النفطية ترتفع عالمياً

شفق نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية بالأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من شباط الحالي مقارنة مع أسعارها خلال الأسبوع الثاني من ذات الشهر، بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها S&P Global Commodity Insights Platts.

ووفقا للنشرة ارتفع معدل سعر البنزين أوكتان (95) من 655 دولارا للطن إلى 660 دولارا بنسبة 0.8 بالمئة.

كما ارتفع معدل سعر البنزين أوكتان (90) من 634 دولارا للطن إلى 638 دولارا بنسبة 0.6 بالمئة، وارتفع معدل سعر الديزل من 634 دولارا للطن إلى 649 دولارا بنسبة 2.4 بالمئة.

وارتفع معدل سعر الكاز من 669 دولارا للطن إلى 688 دولارا بنسبة 2.8 بالمئة، وارتفع معدل سعر زيت الوقود من 428 دولارا للطن إلى 436 دولارا بنسبة 1.9 بالمئة.

وفيما يخص الغاز البترولي المسال، ارتفع معدل سعره من 521 دولارا للطن إلى 541 دولارا بنسبة 3.8 بالمئة.

وارتفع معدل سعر خام برنت من 71 دولارا للبرميل إلى 72 دولارا بنسبة 1.4 بالمئة.