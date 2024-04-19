أسعار الكاكاو ترتفع وتتجاوز 11 ألف دولار للطن مع قوة الطلب

شفق نيوز/ بلغت العقود المستقبلية في الكاكاو مستوى قياسياً جديداً في بورصة نيويورك، حيث تجاوزت 11 ألف دولار للطن المتري، مع استمرار وتيرة المعالجة القوية في مصانع الشوكولاتة، رغم أزمة العرض العالمية والأسعار القياسية.

وأظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن ما يسمى بـ"طحن الحبوب": وهي العملية التي يجري فيها تحويل الكاكاو إلى زبدة ومسحوق يستخدم في صناعة الحلويات، تراجع بنحو 2% فقط في أوروبا، كما انخفض في آسيا خلال الربع الأول مقارنة بالعام السابق. فيما ارتفعت الأسعار بأكثر من الضعف خلال هذه الفترة بعدما أدى تضرر المحاصيل في غرب أفريقيا إلى نقص الإمدادات.

وتراقب السوق بيانات المعالجة للوقوف على ما إذا كان الارتفاع غير المسبوق في الأسعار يؤثر على الطلب، ومدى التحديات التي تواجهها الشركات المصنعة للشوكولاتة للحصول على هذه الحبوب.

وارتفعت العقود المستقبلية في نيويورك بنحو 11% إلى مستوى قياسي بلغ 11126 دولاراً للطن المتري، وهي أكبر قفزة خلال اليوم منذ أكثر من شهر. كما ارتفع العقد الأكثر تداولاً للكاكاو في لندن بنسبة 11% تقريباً هو الآخر.

ويؤدي النقص العالمي في الكاكاو، وارتفاع أسعاره إلى زيادة تكاليف الشوكولاتة، ويضغط على المشترين والتجار، الذين يتدافعون لتأمين الحصول على الحبوب، ولكنهم قلقين من تضررهم بسبب تقلبات السوق. واضطرت بعض شركات التصنيع إلى وقف الإنتاج بشكل متقطع، أو دفع أقساط لحجز الحبوب من صغار المزارعين لتأمين الإمدادات.

وختاماً، يمكن أن تواجه إمدادات الكاكاو مزيد من الضغوط بسبب الفيضانات في نيجيريا، وهي خامس أكبر منتجة له، حيث بُتوقع حدوث اضطرابات في الزراعة وخلال موسم الحصاد.