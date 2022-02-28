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أسعار القمح تواصل الارتفاع مع حدة المعارك في أوكرانيا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-28T08:06:07+0000
أسعار القمح تواصل الارتفاع مع حدة المعارك في أوكرانيا

شفق نيوز/ واصلت أسعار عقود القمح الأمريكي ارتفاعها خلال تعاملات، اليوم الإثنين، بعدما سجلت أكبر مكاسب أسبوعية منذ تشرين الثاني تزامنًا مع حدة المعارك بين في أوكرانيا، التي أثارت مخاوف من اضطرابات في صادرات المحصول.

وسعت العقود الآجلة للمحاصيل مكاسبها، اليوم الاثنين، وقفزت أسعار القمح إلى أعلى مستوى لها في 9 سنوات.

وفي بورصة شيكاغو قفزت أسعار القمح إلى 5.41 % وارتفعت العقود الآجلة لمحصول الذرة 3.61%.

ارتفعت أسعار القمح إلى 9.227 دولاراً للبوشل في شيكاغو، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2012، و زاد زيت النخيل في ماليزيا بنسبة 2.6% إلى مستوى قياسي بلغ 6139 رينغيتاً للطن.

البوشل يساوي 60 رطلاً = 27.2188 كيلو من القمح

الدولار يساوي 4 رينغيتاً.

وتصدر كلا من روسيا وأوكرانيا 29٪ من صادرات القمح العالمية، و 19٪ من صادرات الذرة و 80٪ من صادرات زيت عباد الشمس.

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