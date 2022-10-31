أسعار القمح تقفز بعد تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية

شفق نيوز/ قفزت أسعار العقود الآجلة للقمح، يوم الاثنين، بعدما أعلنت روسيا عن تعليق مشاركتها في اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود، وهي الصفقة اعتبرت ضرورية لتخفيف أزمة الإمدادات العالمية والسيطرة على تكاليف الغذاء العالمية.

وذكرت وسائل اعلام غربية ان أسعار القمح ارتفعت في بورصة شيكاغو بنسبة تصل إلى 7.7% إلى 8.9325 دولارات للبوشل عند افتتاح التعاملات اليوم الإثنين قبل تقليص المكاسب إلى 5.6% بحلول الساعة 11:15 صباحاً في سنغافورة، كما زادت أسعار الذرة بنسبة 2.8% وزيت فول الصويا 3%.

وكانت روسيا قد علقت يوم امس الاول السبت مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، والذي تم بوساطة من الأمم المتحدة، في أعقاب ما وصفته بهجوم كبير من طائرات مسيرة أوكرانية على أسطولها في شبه جزيرة القرم، ما يمثل ضربة لمحاولات تخفيف الضغط العالمي على إمدادات الحبوب.