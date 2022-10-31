سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أسعار القمح تقفز بعد تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-31T07:43:26+0000
أسعار القمح تقفز بعد تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية

شفق نيوز/ قفزت أسعار العقود الآجلة للقمح، يوم الاثنين، بعدما أعلنت روسيا عن تعليق مشاركتها في اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود، وهي الصفقة اعتبرت ضرورية لتخفيف أزمة الإمدادات العالمية والسيطرة على تكاليف الغذاء العالمية.

وذكرت وسائل اعلام غربية ان أسعار القمح ارتفعت في بورصة شيكاغو بنسبة تصل إلى 7.7% إلى 8.9325 دولارات للبوشل عند افتتاح التعاملات اليوم الإثنين قبل تقليص المكاسب إلى 5.6% بحلول الساعة 11:15 صباحاً في سنغافورة، كما زادت أسعار الذرة بنسبة 2.8% وزيت فول الصويا 3%.

وكانت روسيا قد علقت يوم امس الاول السبت مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، والذي تم بوساطة من الأمم المتحدة، في أعقاب ما وصفته بهجوم كبير من طائرات مسيرة أوكرانية على أسطولها في شبه جزيرة القرم، ما يمثل ضربة لمحاولات تخفيف الضغط العالمي على إمدادات الحبوب.

related

النفط يتراجع عن ذروة 7 سنوات بفعل تصريحات أوكرانية

Date: 2022-02-14 18:47:48
النفط يتراجع عن ذروة 7 سنوات بفعل تصريحات أوكرانية

استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا

Date: 2022-02-16 05:26:18
استقرار أسعار النفط مع هدوء التوترات بين روسيا وأوكرانيا

أوكرانيا تؤكد المخاوف العالمية وتعلق تصدير سلعاً زراعية

Date: 2022-03-06 20:04:52
أوكرانيا تؤكد المخاوف العالمية وتعلق تصدير سلعاً زراعية

أسعار النفط تقفز مع تصاعد الأزمة الروسية- الاوكرانية

Date: 2022-02-21 21:18:11
أسعار النفط تقفز مع تصاعد الأزمة الروسية- الاوكرانية

النفط يقفز مع عدم إحراز تقدم يذكر في المحادثات الروسية الأوكرانية

Date: 2022-03-18 04:36:26
النفط يقفز مع عدم إحراز تقدم يذكر في المحادثات الروسية الأوكرانية

الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.. سيناريوهات متعددة واتجاهات جديدة قد تسيطر على الأسواق

Date: 2022-03-18 10:22:58
الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.. سيناريوهات متعددة واتجاهات جديدة قد تسيطر على الأسواق

ارتفاع النفط مع فرض العقوبات الغربية على روسيا

Date: 2022-02-23 05:13:53
ارتفاع النفط مع فرض العقوبات الغربية على روسيا

أسعار النفط تعاود الارتفاع بسبب مخاوف تراجع الإمدادات

Date: 2022-04-13 13:42:54
أسعار النفط تعاود الارتفاع بسبب مخاوف تراجع الإمدادات