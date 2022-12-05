أسعار القمح تتراجع لأدنى مستوياتها خلال العام الحالي

شفق نيوز/ سجلت بورصة شيكاغو، يوم الاثنين، انخفاضاً في أسعار القمح هو الأدنى منذ كانون الثاني/ يناير من العام الحالي قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وذكرت وسائل إعلام غربية، أن أسعار القمح انخفضت في بورصة شيكاغو 4.1% الأسبوع الماضي إلى 7.4 دولارات للبوشل، وذلك بعد أن حصدت روسيا قمحاً قيمته مليار دولار من الأراضي الأوكرانية التي ضمتها لها.

وأشارت إلى أن الانخفاض يأتي أيضاً بسبب استمرار الشحنات من أوكرانيا عبر موانئ البحر الأسود بعد أن وافقت روسيا على تمديد الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة والذي يضمن ممراً تجارياً للسفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود لمدة 4 أشهر أخرى.

ويساوي البوشل 60 رطلاً (27.218كغم) من القمح