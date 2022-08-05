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أسعار الغاز تستقر في أوروبا

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-05T07:48:51+0000
أسعار الغاز تستقر في أوروبا

شفق نيوز/ استقرت أسعار الغاز في أوروبا، في تعاملات اليوم الجمعة، عند مستوى 2100 دولار لكل ألف متر مكعب من الوقود الأزرق، وهذا المستوى قريب من سعر التسوية في الجلسة السابقة.

وجرى تداول العقود الآجلة للغاز في تداولات اليوم عند مستوى 2101.4 دولار لكل ألف متر مكعب، بزيادة نسبتها 0.4% عن سعر الإغلاق السابق، وقبل ذلك تم تداول العقود عند 2094.4 دولار.

وتعيش سوق الغاز الأوروبية تقلبات حادة منذ العام الماضي، وعزا خبراء حدوث ذلك إلى محدودية إمدادات الغاز من موردين رئيسيين، وانخفاض مستويات الإشغال في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض (UGS) في أوروبا، وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال (LNG) في آسيا.

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