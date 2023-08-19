أسعار الذهب "مستقرة" في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 403 الاف دينار، وسعر الشراء 399 الف دينار، وهي نفس الاسعار ليوم الخميس الماضي.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرار ايضا عند 373 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 369 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب بالمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 410 الاف دينار و 420 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 380 الفاً و 390 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 380 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 440 الف دينار، وسجل عيار 21 للبيع 420 الف دينار، وعيار 18 بيع 360 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات

من جانبه عزا "وسام الأعرجي"،أحد صاغة الذهب وسط بغداد، أسباب استقرار أسعار الذهب رغم ارتفاع أسعار الدولار محلياًـ إلى انخفاض سعر الأونصة عالميا"، مبينا عبر وكالة شفق نيوز، أن "سعر الاونصة انخفض إلى 1910 دولارات للأونصة فيما ارتفع سعر الدولار الى 154000 دينار مقابل 100 دولار.