أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في 4 أشهر

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها في ما يقرب من أربعة أشهر على خلفية الرهانات على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في حين كرر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول موقفه المؤيد للتشديد النقدي.

وبحلول الساعة 1743 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1912.49 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أدنى مستوى منذ منتصف مارس آذار. وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية 1922.20 دولار للأوقية بتراجع 0.1 بالمئة أيضا.

وقال باول يوم الأربعاء إن من المرجح تنفيذ مزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة في اجتماعات مقبلة للبنك المركزي، مضيفا أنه لا يستبعد زيادة تكلفة الاقتراض في اجتماع تحديد السياسة المقرر عقده في نهاية يوليو تموز.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، يتوقع المستثمرون بنسبة 82 بالمئة رفع أسعار الفائدة في اجتماع المركزي الأمريكي المقبل في يوليو تموز.

وأسعار الفائدة المرتفعة لا تشجع على الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.81 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 1.4 بالمئة إلى 912.20 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 3.7 بالمئة إلى 1248.06 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ أربعة أعوام ونصف.