أسعار الذهب في أسواق بغداد وأربيل اليوم

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (18 شباط 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 429 الف دينار، وسعر الشراء 425 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 399 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 395 ألفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 430 الف دينار و440 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 400 الفاً و 410 الاف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 500 الف دينار، وعيار 21 بيع 440 ألف دينار، وعيار 18 بيع 380 الف دينار .

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات