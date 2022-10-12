أسعار الذهب في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 342 الف دينار، وسعر شراء 338 الفاً، وهي نفس الاسعار ليوم امس الثلاثاء.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقراراً أيضاً عند 312 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 308 الاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 345 الف دينار و355 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 310 الفاً و 325 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت انخفاضا حيث بلغ سعر بيع المثقال ذهب عيار 24 بـ 395 الف دينار، وبلغ سعر مثقال ذهب مثقال ذهب عيار 21 بـ 360 الف دينار، وبلغ سعر مثقال ذهب عيار 18 بـ 300 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات