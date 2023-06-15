أسعار الذهب في أسواق بغداد وكوردستان نهاية الأسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 396 الف دينار، وسعر الشراء 392 الف دينار، فيما سجلت اسعار الذهب ليوم امس الاربعاء 400 الف دينار للمثقال.

كما انخفض سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي عند 366 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 362 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب بالمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 400 ألف دينار و 310 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و 380 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 469 ألف، وسجل عيار 21 بيع 410 آلاف دينار عيار 18 للبيع 351 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).