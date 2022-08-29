أسعار الذهب في أسواق بغداد واربيل اليوم 

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 356 الف دينار، وسعر الشراء 352 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاحد 359 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 326 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 322 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 355 الف دينار و 365 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 325 الفاً و 335 الف دينار.

وفي اربيل شهدت أسعار الذهب استقرارا في أسواقها وفق نقابة الصاغة في المدينة، حيث بلغت الأسعار على النحو التالي:

مثقال ذهب عيار 24 بـ 410,000

مثقال ذهب عيار 22 بـ 380,000

مثقال ذهب عيار 21 بـ 368,000

مثقال ذهب عيار 18 بـ 310,000

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات