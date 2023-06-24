أسعار الذهب في بغداد وأربيل تبدأ بوتيرة هادئة

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب العراقي والاجنبي في الأسواق المحلية يوم السبت، بالعاصمة بغداد وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان.
وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 393 الف دينار، وسعر الشراء 389 الف دينار، وهي نفس الاسعار ليوم الخميس الماضي.
وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي استقرت ايضا عند 363 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 359 ألفاً.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 الاف دينار و310 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و380 الف دينار.
اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 465 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 430 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 410 آلاف دينار، وعيار 18 بيع 350 الف دينار.