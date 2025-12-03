أسعار الذهب في بغداد وأربيل الأربعاء

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، صباح اليوم الأربعاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما حافظت على استقرارها في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 845 ألف دينار، وسعر الشراء 841 ألف دينار، مقارنة بيوم أمس الثلاثاء حين بلغ السعر 850 ألف دينار للمثقال الواحد.

وأشار المراسل إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 815 ألف دينار، فيما وصل سعر الشراء إلى 811 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 845 ألفاً و855 ألف دينار، بينما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 815 ألفاً و825 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد استقرت الأسعار، حيث سجل سعر بيع عيار 22 نحو 883 ألف دينار، وعيار 21 نحو 843 ألف دينار، وعيار 18 نحو 723 ألف دينار.