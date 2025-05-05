أسعار الذهب في بغداد وأربيل اليوم

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين (5 أيار 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 658 ألف دينار، وسعر الشراء 654 ألف دينار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها يوم أمس الأحد.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 628 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 624 ألف دينار.

أما في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 660 ألفاً و670 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 630 ألفاً و640 ألف دينار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 24 نحو 770 ألف دينار، وعيار 22 نحو 707 آلاف دينار، وعيار 21 نحو 675 ألف دينار، وعيار 18 نحو 578 ألف دينار.