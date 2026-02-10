أسعار الذهب في بغداد وأربيل اليوم

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، اليوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما سجلت انخفاضاً طفيفاً في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.063 مليون دينار، وسعر الشراء 1.059 مليون دينار، بعدما كانت يوم أمس الاثنين عند 1.059 مليون دينار.

وأشار إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 1.032 مليون دينار، فيما سجل سعر الشراء 1.029 مليون دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 1.065 مليون دينار و1.075 مليون دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.035 مليون دينار و1.045 مليون دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب انخفاضاً طفيفاً، إذ بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 1.157 مليون دينار، وعيار 21 نحو 1.105 مليون دينار، وعيار 18 نحو 948 ألف دينار.

يشار إلى أن أسعار الذهب قد تجاوزت في (21 كانون الثاني) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في تاريخ الأسواق المحلية العراقية.