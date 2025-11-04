أسعار الذهب في بغداد وأربيل الثلاثاء

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

تراجعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي عند 790 ألف دينار، مقابل سعر شراء بلغ 786 ألف دينار، بعدما كانت الأسعار أمس الأحد عند 795 ألف دينار للمثقال.

وأضاف أن سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 سجل 760 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 756 ألف دينار.

أما في محال الصياغة، فتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 790 ألفاً و800 ألف دينار، في حين تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 760 ألفاً و770 ألف دينار.

وفي أربيل، استقرت أسعار الذهب، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 838 ألف دينار، وعيار 21 عند 800 ألف دينار، بينما سجل عيار 18 نحو 685 ألف دينار.