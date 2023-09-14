أسعار الذهب في بغداد وكوردستان نهاية الاسبوع

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان نهاية الاسبوع، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 416 الف دينار، وسعر شراء 412 الف دينار، وهي نفس الاسعار ليوم امس الاربعاء.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 386 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 382 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب بالمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 420 الف دينار و 430 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 390 الفاً و 400 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 390 الف دينار، وسجل عيار 22 للبيع 350 الف دينار، وسجل عيار 21 للبيع 430 الف دينار، وعيار 18 للبيع 370 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.