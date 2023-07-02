أسعار الذهب في بغداد وكوردستان بعد عطلة العيد

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب العراقي والاجنبي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأحد بعد عطلة عيد الاضحى.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 395 الف دينار، وسعر الشراء 391 الف دينار، وهي نفس الاسعار ليوم الثلاثاء الماضي، قبل بدء عطلة عيد الاضحى والتي استمرت خمسة ايام.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي استقرت ايضا عند 365 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 361 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 ألف دينار و310 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و380 ألف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 465 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 430 الف دينار وعيار 18 بيع 350 الف دينار.

(ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات).