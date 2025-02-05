أسعار الذهب في بغداد وكوردستان اليوم

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" ارتفاعاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في ا‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 600 الف دينار، وسعر الشراء 596 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 570 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 566 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 600 الف دينار و610 ألاف ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 570 الفا 580 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 675 ألف دينار، وعيار 21 بيع 590 ألف دينار، وعيار 18 بيع 505 آلاف دينار .